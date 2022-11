Canadees nationaal voetbalteam steunt LHBTI-organisatie

on

Canada Soccer, het nationale voetbalteam van Canada, gaat de LGBTI-Plus-organisatie ‘You Can Play’ voor de komende vier jaar ondersteunen.

You Can Play is een project voor gelijkheid, respect en veiligheid voor alle atleten, coaches en fans, ongeacht hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Het project loopt sinds 2012.

De samenwerking is bekend gemaakt aan de vooravond van het WK voetbal in Qatar en dat is volgens secretaris-generaal van Canada Soccer Earl Cochrane geen toeval. Het is voor het eerst in 36 jaar dat Canada meedoet aan een WK Voetbal. Samen met de Verenigde Staten en Mexico is Canada bovendien in 2026 gastheer van het WK voetbal voor heren in 2026.

Veilig

‘We kondigen dit nu aan omdat we willen dat de internationale gesprekken over LHBTI-Plus-kwesties in Qatar tot ver na het laatste fluitsignaal worden voortgezet, en omdat we ons opnieuw willen inzetten om ervoor te zorgen dat ons eigen beleid, onze teams en de omgevingen waarin we werken en spelen zo veilig mogelijk zijn. ‘

‘Het is een kans voor ons om leiders te zijn. Ik hoop dat de boodschap wereldwijd weerklank vindt. Dit is een kans voor anderen om te leren wat we doen en zullen doen om ervoor te zorgen dat onze sport zo welkom en veilig mogelijk is.’

Enquête

De samenwerking bestaat onder meer uit het opzetten van een ‘hotline’ voor advies en ondersteuning als het gaat om LHBTI-Plus-zaken voor iedereen die betrokken is bij Canada Soccer, trainingen voor de twee nationale teams, personeel en bestuursleden om de kennis rond roze zaken te vergroten en Canada Soccer gaat geld inzamelen voor You Can Play.

Ook komt er een nationale enquête om in kaart te brengen waar LHBTI-Plus-jongeren mee te maken krijgen als ze sporten.

‘Zeer verheugd’

Vice-voorzitter David Palumbo van You Can Play is ‘zeer verheugd’ om samen te werken met Canada Soccer.

‘Ik wil Earl en zijn team bedanken voor onze gesprekken in de afgelopen maanden en voor hun vertrouwen in onze organisatie’, zei Palumbo. ‘We kijken ernaar uit om voort te bouwen op het belangrijke werk om onze voetbalvelden, bestuurskamers en kleedkamers toegankelijker en veiliger te maken voor iedereen.’

