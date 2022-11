Roze Golf 13-11: Jarig Café Mercury in Enschede is hard nodig

on

Café Mercury, de maandelijkse ontmoetingsavonden in Enschede voor LHBTI-Plussers met een beperking, bestaat tien jaar.

Met Remert, Lizzy (*) en Gonny (foto v.l.n.r.) een gesprek over nut en noodzaak van zo’n ontmoetingsmogelijkheid.

Zanger Will Ferdy is deze week op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was de eerste bekende Vlaming die open was over zijn geaardheid.

(*) Lizzy is een gefingeerde naam. Ze wil anoniem blijven. Haar naam is bij de redactie bekend.

Meer weten over Café Mercury? Klik hier. Voor andere ontmoetingsbijeenkomsten in andere steden:klik hier.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 13 november tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

