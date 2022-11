Homofobe tekst in Apeldoorn is aangepast: More homo’s for me

on

In Apeldoorn hebben onbekenden de tekst ‘No homo’s for me’ veranderd in ‘More homo’s for me’. Oud-gemeenteraadslid Bas Koers zag de oorspronkelijke tekst half september op het kunstwerk bij parkeergarage Koningshaven.

Koers deed online melding bij de gemeente. ‘Een tekst die niet past in een regenbooggemeente’, zegt hij tegen De Stentor. ‘Zoiets ben je niet alleen in woord, daar moet je ook daden bijvoegen.’

De tekst bleef staan, waarop Koers de gemeente belde. ‘Dat zou geen weken moeten duren. Het zou wel fijn zijn als er actie op wordt genomen.’

Onlangs constateerde Koers dat het ‘No’ in de tekst was veranderd in ‘More’.

‘Die aanpassing vind ik wel grappig. Zo kun je er ook mee omgaan.’

De Stentor heeft geprobeerd een reactie te halen bij de gemeente, maar vragen van de krant zijn niet beantwoord.

(Bron: De Stentor; foto: Facebook Bas Koers)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws