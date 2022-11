Vlaams homo-icoon Will Ferdy overleden

on

De eerste bekende Vlaming die op tv uit de kast kwam is overleden. Zanger Will Ferdy werd 95 jaar oud. In Vlaanderen is hij een icoon.

Coming out op tv.

Ferdy breekt in 1950 door met “Ziede bij me gere” en andere songs zijn in het collectieve geheugen gegrift. In het najaar van 1970 zorgt Ferdy voor een schok door als bekende Vlaming op tv te zeggen dat hij homo is. Kort daarvoor had hij dat ook al op de radio gezegd.

“Het is een andere soort seksualiteit, maar voor mij is er niet het minste verschil wat intensiteit betreft tussen een heterofiele liefde en homofiele liefde. Het kan even dramatisch zijn en even pijnlijk, maar even heerlijk en even mooi. Wat het ook is: homoseksualiteit bestaat, het is er, en men moet ermee leven”

Will Ferdy in 2018 op de VRT TV.

Volgens VRT NWS werd Ferdy na zijn coming out door sommige organisatoren gemeden. Hij zat zelfs een nacht in de cel, nadat hij in de val was gelokt door een undercover-agent die zich als homo had voorgedaan.

In 2015 kreeg Will Ferdy van de Vlaamse LHBTI-belangenvereniging çavaria de Lifetime Achievement Award voor zijn coming out en wat hij daarmee voor andere holebi’s heeft betekend.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws