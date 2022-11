Pride Photo 2022-expositie gaat in aangepaste vorm verder

on

De Pride Photo expositie wordt aangepast na agressie, bekladding en vernielingen in Vlissingen, Almere, Assen, Maastricht en Heerenveen.

De organisatie heeft besloten twee foto’s te vervangen en één foto van fotograaf Prins de Vos waarop een geconstrueerde penis te zien is, wordt in bekladde vorm getoond.

‘We willen een gesprek aangaan en niet choqueren’, zegt organisator Hein-Jan Keijzer tegen het AD.

‘Er was kritiek dat sommige foto’s te bloot waren voor de openbare ruimten’, zegt Hein-Jan Keijzer. ‘Ik snap die discussie. Het gaat ook niet om wel of geen bloot, maar om de positie van de LGBTQIA+ gemeenschap wereldwijd. In overleg met de fotografen is de tentoonstelling op een aantal punten aangepast.’

‘Het constructieve gesprek aangaan’

Met de aanpassing ‘hopen we dat Pride Photo weer kan doen waarvoor zij bestaat: mensen prikkelen en uitdagen om over seksuele en genderdiversiteit na te denken en daar het open en constructieve gesprek over te voeren’, aldus de verklaring op de website .

De expositie was altijd ergens binnen te zien, maar sinds de coronapandemie worden de foto’s buiten getoond. ‘Toen een noodgreep, maar daarmee kunnen we wel meer mensen laten delen in onze verhalen.’

De expositie is sinds vrijdag te zien in Rijswijk. Daar zijn de foto’s te zien tot en met 24 voor het bordes van de Rijswijkse Schouwburg, waar voor de gelegenheid ook de regenboogvlag in top hangt.

Week van respect

Wethouder Gijs van Malsen van Rijswijk verwacht dan ook geen problemen in zijn stad. Hij is blij met Pride Photo expositie. ‘Wij zijn een regenbooggemeente’’, zegt hij. ‘Dat doen we niet alleen voor de bühne, we dragen ook uit dat iedereen in Rijswijk zichzelf kan zijn. Maandag begint de nationale bewustwordingscampagne Week van respect. Die sluit hier goed op aan.’

Arnhem

Na Rijswijk gaan de foto’s naar in Arnhem, waar de expositie van 25 november tot 18 december te zien is op het Gele Rijdersplein.

Wethouder Maurits van de Geijn van Arnhem is zich van de controverse bewust: ‘Het bekladden is heel spijtig en tegelijkertijd snap ik ook dat sommige van die foto’s tot polarisatie kunnen leiden en voor mensen aanstootgevend kunnen zijn. Dat is ook wat een deel van de kunst in de openbare ruimte doet. In hoeverre draagt dat dan bij aan het nadenken over wat je wilt bereiken over de positie van bijvoorbeeld transgenders in ons land en in onze stad.’

‘Eest kijken, dan oordelen’

Hij vindt dat de foto’s in Arnhem te zien moeten zijn. ‘De tentoonstelling past heel goed in onze eigen regenboogagenda om ook de zichtbaarheid van LHBTIQ+-personen duidelijker te maken en de acceptatie voor hun vrijheid vooruit te helpen’, zegt de wethouder tegen Omroep Gelderland.

Het bekladden van de foto’s keurt hij af, ‘maar ik snap wel dat mensen er anders over kunnen denken. Niet iedereen die moeite heeft met naakt in de openbare ruimte, is homofoob of transfoob.’ De wethouder vraagt iedereen te komen kijken . ‘Ga eerst kijken en oordeel pas dan of de foto onfatsoenlijk of ontoelaatbaar is voor jou.’

Na Arnhem zijn de foto’s in januari in Groningen te zien.

(Bron: AD, Omroep Gelderland; foto: Bekladde foto’s Prins de Vos in Maastricht)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws