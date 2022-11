Dreigbrieven voor bestuurder van Kortrijk: dit vreet aan mij

on

Schepen Axel Weydts van Kortrijk wordt bedreigd. Hij kreeg anonieme dreigen brieven. ‘Dit komt hard aan. De persoonlijke aanvallen om wie ik ben als mens, het kwetst me’, aldus de bestuurder op Twitter.

‘Je bent niet normaal als je homo bent. We gaan jou even komen knippen met een bende aan je torengebouw waar je woont’, aldus de anonieme briefschrijver. Weydts besloot de brieven openbaar te maken. Volgende week gaat hij een klacht indienen bij de politie.

Axel Weydts is schepen voor de sociaaldemocratische partij Vooruit met onder meer mobiliteit in zijn portefeuille. Twee jaar geleden hief hij al zijn Facebook-account op, omdat hij genoeg had van alle kritiek die hij kreeg.

‘Het is de eerste keer dat ik zulke brieven ontvang. Het zijn persoonlijke aanvallen om wie ik ben als mens. Zo kan het niet verder. Het vreet aan me. Het kwetst me. Ik begrijp dat sommige mensen niet akkoord zijn met het verkeersbeleid van de stad, maar op zo’n manier breng je me zeker niet op andere gedachten’, schrijft hij op Twitter.

(Bron: Twitter, Het Nieuws van West-Vlaanderen; foto: Twitter)

