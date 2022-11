Ouders school Winterswijk: ‘Geef ons de neutrale trap terug’

on

Een aantal ouders is een petitie gestart tegen de regenboogtrappen op het Gerrit Komrij College in Winterswijk. De petitie werd binnen een dag ruim vierhonderd keer ondertekend, meldt De Gelderlander, maar is niet meer online.

Tijdens de Achterhoek Pride-maand kreeg de school een regenboogtrap (foto). Een aantal kinderen bleek de regenboogtrap te mijden en om te lopen via de centrale trap.

Tijdens de herfstvakantie werd ook de centrale trap in het gebouw voorzien van de kleuren van de regenboog. Daartoe werd volgens rector Jeroen Sanders besloten ‘Omdat er de afgelopen periode signalen binnenkwamen dat leerlingen zich onveilig en onprettig voelden in de school.’

‘Geen keuze’

‘Hoe mooi was het dat onze kinderen de keuze hadden om de trap te nemen waar ze zich goed bij voelden’, schrijft een van de ouders, Haitske Heessen, op Facebook. ‘Jullie kozen voor vrijheid van de keuze van het kind. Maar schijnbaar werd er te weinig gebruikgemaakt van de regenboogtrap, omdat sommige kinderen zich daar niet goed bij voelden. Hoe vreemd is het dan, om iets waar de kinderen zelf voor kiezen, van hen af te nemen. Er is geen keuze meer, ze moeten over de regenboogtrap.’

‘Great Reset’

‘Het gaat ons vooral om de regenboog. Het symbool dus’, zegt Heessen tegen de krant. ‘Voor ons is dat onderdeel van de Great Reset. Daar voelen wij ons niet prettig bij en hoort niet op een school. Had het GKC voor hartjes gekozen, dan was er geen probleem geweest.’

Gesprek

De school heeft de bezorgde ouders uitgenodigd voor een gesprek.

‘We willen uiteraard in gesprek met deze mensen’, zegt de rector in de krant, ‘Zoals we dat afgelopen week ook met onze leerlingen gedaan hebben. Daarbij hebben we vooral uitleg gegeven over de boodschap. Deze kleuren staan namelijk voor iedereen. Tegelijkertijd hebben we ook gekeken of we bijvoorbeeld woorden aan de trap toe moeten voegen zodat het signaal niet meer verkeerd uitgelegd kan worden.’

(Bron: De Gelderlander, Facebook; foto: ingebruikname eerste regenboogtrap – Facebook)

