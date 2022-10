Petitie steunt Gomarus: buig niet voor ‘regenboogterreur’

on

Het platform ‘Gezin in Gevaar’ is een online petitie gestart als steunbetuiging voor de voorzitter van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. De petitie roept hem op om stand te houden. ‘Hij moet niet buigen voor regenboogterreur’.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de school vervolgd moet worden wegens discriminatie van homoseksuele leerlingen.

De school voerde een anti-LHBTI-beleid. In de periode 2012-2017 dwong de reformatorische Gomarusschool leerlingen om uit de kast te komen tegenover hun ouders, terwijl ze daarvoor nog niet klaar waren. Ze werden zelfs opgesloten in een schoollokaal. Ook gebruikte de school een lesmethode waarin homoseksualiteit wordt afgewezen.

Het Openbaar Ministerie besloot de school in eerste instantie niet te vervolgen, waarop twee oud-leerlingen, gesteund door het COC, een zogenoemde Artike 12 procedure startten, om alsnog vervolging af te dwingen.

Gezin in Gevaar spreekt van een aanval door de ‘homolobby’. ‘Het leek erop dat vervolging zou stoppen, maar het COC, een door de overheid gesubsidieerde homo lobbygroep, zet door.’ Gezin in Gevaar noemt de vervolging ‘een aanval op de christelijke vrijheid van onderwijs. Dit is een aanval op onze kinderen. Dit is christenvervolging!’

De petitie, die inmiddels bijna 12.000 keer is ondertekend, is een steunverklaring aan voorzitter Chris Flikweert van de Gomarus Scholengemeenschap: ‘Hou stand! Wij staan aan uw kant!’

Gezin in Gevaar is een platform opgezet door de Stichting Civitas Christiana en ‘verdedigt het door God gegeven gezin tegen de aanvallen van de gender-ideologie, de lhbt-dictatuur en tegen de seksualisering van kinderen.’

