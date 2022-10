Australisch voetballers spreken zich uit over misstanden Qatar

on

De voetbalspelers van het Australisch elftal spreken zich in een videoboodschap uit tegen de misstanden in Qatar, het gastland voor het WK voetbal .

De spelers roepen op tot betere bescherming van arbeiders en meer rechten voor LHBTI-Plussers.

Ze pleiten voor veranderingen ‘die voortduren ver nadat het laatste fluitsignaal heeft geklonken’.

‘Het besluit om het WK in Qatar te houden heeft geleid tot veel leed en letsel voor veel arbeidsmigranten’, zeggen spelers in hun gezamenlijke boodschap. ‘Deze mensen zijn geen statistieken. Net als de migranten die ons land hebben gevormd, willen zij door moed en doorzettingsvermogen een beter leven krijgen.’

Ze wijzen er verder op dat LHBTI-Plussers in Qatar nog altijd niet vrij zijn om een relatie te hebben met wie ze willen. De voetballers erkennen dat verandering moeilijk kan zijn, maar dringen aan op meer rechten, zoals het toestaan van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.

‘We kennen de kracht van voetbal’, zeggen ze. ‘Sport moet universele waarden uitdragen, zoals respect, waardigheid en moed’.

In een verklaring stelt de Australische voetbalbond:

‘Als de meest multiculturele, diverse en inclusieve sport in ons land, geloven we dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen en zichzelf moet kunnen zijn. Hoewel we de hoogste mate van garanties erkennen die zijn gegeven door ZH Amir van Qatar en de president van de FIFA dat LHBTI-Plus-fans veilig zullen worden verwelkomd in Qatar, hopen we dat deze openheid ook na het toernooi kan worden voortgezet.’

Het WK voetbal start 20 november; er doen 32 landen mee.

(Bron: Football Australia, Youtube, NOS; screenshot: Youtube)

