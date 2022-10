Anti-homowet Rusland strenger: verbod op alle LHBTI-uitingen

on

Het Russisch parlement heeft donderdag voor aanscherping van de anti-homowet gestemd.

De wijzigingen van de wet van 2013 verbieden de ‘propaganda van niet-traditionele seksuele relaties’ en geven toestemming voor het blokkeren van internetbronnen die betrekking hebben op LHBT- onderwerpen en verbieden films waarvan de overheid vindt dat ze dergelijke propaganda bevatten.

Volgens het wetsontwerp staat informatie over ‘niet-traditionele levensstijlen’ of ‘de verwerping van familiewaarden’ op één lijn ​met pornografie, het promoten van geweld of het aanmoedigen van raciale, etnische of religieuze vijandschap.

Volgens de Russische autoriteiten zijn de wijzigingen nodig om de moraliteit te helpen verdedigen in het licht van wat volgens hen on-Russische liberale waarden zijn die door het Westen worden gepromoot.

Mensenrechtenactivisten zeggen dat de wetgeving wordt gebruikt om de Russische LHBTI-Plus-gemeenschap te intimideren.

Er volgt nog een aantal stemrondes en de wet moet nog door president Vladimir Poetin worden ondertekend.

Homoseksualiteit was tot 1993 een strafbaar feit in Rusland en werd tot 1999 geclassificeerd als een geestesziekte.

In 2020 nam Rusland een nieuwe grondwet aan die het huwelijk definieerde als de verbintenis van een man en een vrouw. In 2013 werd de ‘anti-homowet’ van kracht, die het ‘promoten’ van homoseksualiteit in het bijzijn van kinderen verbiedt.

(Bron: Radio Free Europe)

