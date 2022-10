Oekraïne organiseert voorronde Songfestival in schuilkelder

on

De Oekraïense omroep UA:PBC houdt op zaterdag 17 december de finale van voorronde voor het Eurovisie Songfestival. De finale wordt gehouden in een schuilkelder in Kyiv en wordt rechtstreeks uitgezonden.

Voor de selectiewedstrijd Vidbir ontving de omroep bijna 400 liedjes van 299 deelnemers.

De longlist van Vidbir-deelnemers wordt voor eind oktober verwacht.

Het 67e Eurovisie Songfestival wordt op 9, 11 en 13 mei 2023 gehouden in Liverpool en namens Oekraïne georganiseerd door de BBC.

De winnaar van het songfestival in 2022, Kalush Orchestra (foto), heeft met de Finse inzending van dit jaar, The Ramus. het nummer ‘In the shadows of Ukraine’ uitgebracht, een bewerking van het succes van The Ramus uit 2004.

(Bron: Eurovison; foto: EBU – Corinne Cummings)

