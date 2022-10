Weer gezellige COC-bijeenkomsten in Café Sam in Deventer

on

Zondagmiddag (23 oktober is het weer ZondagMiddagSalon. Demiddag wordt georganiseerd door de werkgroep Roze 50+ van COC Deventer e.o., maar iedereen is er welkom.

Komende vrijdag (28 oktober) is er weer LHBTI+ Face It avond in Deventer. Op deze open ontmoetingsavond is iedereen welkom die zich thuis voelt bij de LHBTI-Plus-doelgroep.

De bijeenkomst wordt maandelijks gehouden op de laatste vrijdagavond in Café Sam aan de Brink 64a in Deventer. De avond begint om 19:00 uur en de toegang is gratis.

De organisatie, bestaande uit Jill en Peter, zorgt voor een open en laagdrempelige sfeer, waarbij LHBTI-Plussers andere mensen kunnen leren kennen en met oude bekenden kunnen bijkletsen.

Ook iedereen die vragen heeft of meer informatie wil over de doelgroep is van harte welkom. Drankjes zijn voor eigen rekening; er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar.

Het salon en de Face It-avond zijn activiteiten van COC Deventer.

