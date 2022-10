KNVB schrapt OneLove-actie na ophef afgelopen weekeinde

on

Voetbalbond KNVB heeft besloten de actie met de One-Love-aanvoerdersband, die gepland stond in de laatste speelronde voor het WK in Qatar te schrappen.

Als reden laat de bond aan de NOS weten dat het schrappen te maken heeft met de ophef rond de weigering van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü om de band te dragen.

Hij wilde niet het uithangbord zijn van een actie rond coming-outdag, ‘Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten’, zei Kökcü in een verklaring.

Aanvoerder Redouan El Yaakoubi van Excelsior droeg een alternatieve band met het woord ‘respect’ erop.

Nadruk

‘Door binnen een maand opnieuw met de OneLove-band te gaan spelen, zal de nadruk hierdoor op andere zaken liggen dan op het gebaar dat je wil maken’, laat de KNVB aan de NOS weten. ‘Dan schiet je je doel voorbij, vandaar dat besloten is om dit nu even niet te doen. Dan ligt de nadruk te veel op wie wel en wie niet, terwijl een statement je juist aan het denken moet zetten.’

OneLove is ‘de campagne van het voetbal vóór verbinding en (dus) tegen elke vorm van discriminatie’.

Het initiatief is in 2020 in Nederland ontstaan en sinds september 2022 spelen ook de aanvoerders van de nationale teams van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Wales, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland met de OneLove-aanvoerdersband.

Quatar

De bedoeling is dat tijdens het WK in Quatar aanvoerder Virgil van Dijk de band draagt, maar de FIFA moet daar nog toestemming voor geven.

De eerstvolgende actie in Nederland is volgend jaar maart rond de internationale dag tegen racisme en discriminatie.

Dijkgraaf: kijk uit naar andere plannen

Minister Dijkgraaf (Emancipatie) heeft er enig begrip voor dat de geplande OneLove-actie van de KNVB volgende maand niet doorgaat. Hij vindt het belangrijk dat de KNVB de boodschap achter de actie blijft steunen, maar laat aan de bond over hoe dat gebeurt.

Hij denkt dat het voetbal zich wel aan het idee heeft verbonden dat de maatschappij ‘inclusiever’ moet worden. Na de wekelijkse vergadering van het kabinet riep Dijkgraaf maatschappelijke organisaties en in het bijzonder de sport op hun daarin rol te spelen. Maar hij wil de voetbalbond ook de vrijheid geven om zelf af te wegen wat effectief is. ‘Ik kijk heel erg uit naar wat voor plannen de KNVB dan wel heeft om deze thema’s te blijven uitdragen.’

Humberto Tan teleurgesteld

Humberto Tan heeft ernstig teleurgesteld gereageerd op het schrappen van de OneLove-actie. Hij is voorzitter van de KNVB-commissie Mijnals die strijdt tegen racisme en discriminatie en vóór inclusiviteit in het voetbal.

‘Als er een klein beetje ophef is en je stopt, dan betekent die campagne dus niks’, zei Tan op NPO Radio 1. ‘Die ophef moet juist aanleiding zijn om die actie te vervolmaken. Als het erop aan komt, dan moet je juist blijven staan.’

‘Er zijn twee aanvoerders die het misschien een beetje moeilijk vinden’, aldus Tan, die vindt dat de KNVB het idee achter de campagne niet goed genoeg heeft uitgelegd. ‘Leg het beter uit en stá voor die actie. Deze ophef is de slechtst mogelijke reden om te stoppen.’

(Bron: NOS, KNVB; foto: KNVB)

