Café Tepláreň in Bratislava sluit na aanslag de deuren

on

Het Café Tepláreň in het oude centrum van Bratislava, waar een 19-jarige rechts-extremist op 12 oktober twee mannen doodschoot en een vrouw verwondde, gaat sluiten.

De twee dodelijke slachtoffers waren vaste klanten van de bar; de vrouw is een medewerkster.

Veel mensen vinden dat de bar na de aanslag open moet blijven ‘omdat haat niet mag winnen’. ‘Maar ontwijk je eigen verantwoordelijkheid niet […]. Vraag jezelf af of je genoeg hebt gedaan om de verspreiding van haat te stoppen die resulteerde in de dood van twee mensen’, staat op de Facebook-pagina van de bar. ‘Nu is het aan jou’, is de oproep van de bar.

Ook een aantal andere homobars in Bratislava zijn gesloten of denken na over het invoeren van aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Het Festival Pohoda dat van 12 tot 20 november in diverse Slowaakse steden wordt gehouden, komt in het teken van de twee overleden mannen Matúš en Juraj te staan. Met concerten wil de organisatie solidariteit betuigen met de naasten van de slachtoffers eb openlijk LHBTI-Plussers steunen.

Inmiddels hebben zich 40 etablissementen gemeld die mee willen doen. Er zijn meer dan 70 artiesten die hun medewerking hebben toegezegd aan het initiatief Slovenská Tepláreň.

(Bron: Facebook, GGG; foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws