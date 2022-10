Steenwijk toont vlaggen van landen waar LHBTI-zijn strafbaar is

on

71 vlaggen van verschillende landen vormden gisteren het straatbeeld in het centrum van Steenwijk. De vlaggen representeren landen waar het zijn van lhbti’er strafbaar is.

‘Straffen die variëren van 1 jaar celstraf tot 15 jaar celstraf tot levenslang, en zelfs nog in een aantal landen de doodstraf. Dat is natuurlijk schrijnend’, zegt Stijn Flobbe van de Stichting Regenboog Steenwijkerland (foto).

‘Wij vinden het als stichting belangrijk dat je jezelf kan zijn. Hier in Nederland is dat vrij goed mogelijk. Als stichting willen verder kijken dan Steenwijkerland en aandacht geven waar dat niet vanzelfsprekend is. Deze tentoonstelling maakt deel uit van de Regenboogweek die wij deze week organiseren in Steenwijkerland.’.

Voorzitter Ronald Bakker van de stichting loopt tussen de vlaggen van de tentoonstelling en staat stil bij de vlag van Marokko. ‘In Marokko staat 3 jaar gevangenisstraf voor het zijn van jezelf. Bij de vlag ernaast, de vlag van Afghanistan, is die straf nog veel heftiger. Daar krijg je de doodstraf als je LHBTI’er bent’.

Om nog duidelijker te maken hoe heftig sommige straffen zijn hangen bij bepaalde landen waar de doodstraf is, een zwarte wimpel aan de vlag. ‘Als in zo’n land twee mannen bijvoorbeeld met elkaar zoenen en iemand ziet dat, krijg je meteen de kogel’, zegt Ronald.

Hij vervolgt: ‘Ik hoop dat het publiek er een hele hoop van vindt en dat ze erover met elkaar in gesprek gaan. De reacties die we nu hebben, zijn heel verschillend. Een reactie die ik vanmorgen kreeg was heel negatief, dat was van iemand die uit een geloofsgemeenschap kwam hier in Steenwijk. Gelukkig zijn er ook heel veel positieve reacties.’

Met de bezoekers wordt een rondje gelopen langs alle vlaggen. Bij de vlag van Gambia, een vakantieland voor vele Nederlanders, wordt verteld dat er een zware straf is voor het zijn van lhbti’er. Wethouder Trijn Jongman reageert daar geschrokken op: ‘Ik ken vanuit mijn kennissenkring LHBTI’ers die op vakantie gaan naar Gambia. Een land waar 15 jaar celstraf staat op het zijn van LHBTI’er. Dan denk ik wat doe je daar dan.’

De Regenboogweek wordt sinds vorig jaar, jaarlijks georganiseerd door Stichting Regenboog Steenwijkerland. Ronald Bakker vertelt: “Eigenlijk komen op al onze activiteiten weer meer mensen af dan vorig jaar. Eigenlijk veel meer mensen dan we hadden verwachten. Daar zijn we onwijs blij mee, want iedereen is welkom.”

De tentoonstelling Zero Flags is inmiddels verplaatst naar de kringloopwinkel aan de Boterweg 5 in Steenwijk. Daar zijn de vlaggen nog te zien tot eind deze week.

In de Roze Golf van zondag 16 oktober meer over het Zero Flags project in Steenwijkerland.

(Bron en foto: RTV Oost)

