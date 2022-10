Roze Zaterdag 2024 wordt in Groningen gehouden

on

Roze Zaterdag 2024 wordt in de stad Groningen gehouden. Dat is dinsdag bekendgemaakt door COC Groningen & Drenthe en de gemeente Groningen. Het evenement wordt zaterdag 22 juni gehouden.

‘Roze Zaterdag is de oudste pride van Nederland, het heeft daarmee een heel belangrijke historische waarde’, zegt Mark Gils van COC Groningen & Drenthe. ‘De bekendmaking is altijd twee jaar van tevoren, omdat het tijd kost om zo’n groot evenement te organiseren.

Parade

Wethouder Manouska Molema van de gemeente Groningen is verheugd over de toekenning van het evenement aan Groningen. ‘Ontzettend speciaal dat het in Groningen mag plaatsvinden.’

Het precieze programma is nog niet bekend, maar er is onder meer een parade door de stad. ‘Dat trekt ongelooflijk veel bezoekers naar de stad’, verwacht Molema. ‘Ontzettend waardevol dat we laten zien dat er in Groningen ruimte is om jezelf te zijn.’

Derde keer

In 1985 en 2011 werd Roze Zaterdag ook in de stad Groningen gehouden. Roze Zaterdag is dit jaar in Rotterdam gevierd, komend jaar is Goes aan de beurt.

Normaal gesproken kent Stichting Roze Zaterdagen Nederland twee jaar vooruit de organisatie toe aan een stad in Nederland tijdens Roze Zaterdag. De bekendmaking was echter nog niet mogelijk op Roze Zaterdag in Rotterdam afgelopen juni.

De selectieprocedure voor de editie van 2024 heeft door de gemeenteraadsverkiezingen vertraging opgelopen. ‘Het vormen van een nieuw gemeentebestuur neemt na verkiezingen natuurlijk enige tijd in beslag, maar juist de steun van dat bestuur is een belangrijke succesfactor bij het organiseren van een Roze Zaterdag. Daarom hebben we besloten dit keer extra tijd te nemen’, zegt Simon Timmerman van de stichting.

(Bron RTV Noord, Stichting Roze Zaterdagen Nederland; screenshot: RTV Noord – Wethouder Molema steekt de Regenboogvlag uit op de Martinitoren)

