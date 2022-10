Coming Out Dag: ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn’

on

Het is vandaag Coming Out Dag gevierd. Er wordt stilgestaan bij de dag dat LHBTI-Plussers (voor het eerst) uit de kast komen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit..

Voor veel mensen is hun ‘coming out’ een lastig moment.

Door deze speciale dag – die in de VS sinds 1988 wordt gehouden – moet daar meer aandacht voor komen. In Nederland wordt deze dag sinds 2009 gevierd. Toenmalig minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap riep 11 oktober uit tot Nationale Coming Out Dag.

In veel gemeenten wappert de regenboogvlag op openbare gebouwen. Ook zijn er ‘regenboogontbijten’. In onder meer Steenwijkerland en Enschede zijn er meerdere dagen tal van activiteiten.

Peperbus Zwolle

Peperbus Zwolle

Deventer gemeentehuis

Oirschot gemeentehuis

Stadsbrug Kampen

Gemeentehuis Oost Gelre in Lichtenvoorde

Amersfoort Stadhuisplein

Gemeentehuis Oldebroek

Huis in Arnhem van voorzitter COC Midden Gelderland

Gemeentehuis Leusden

Gemeentehuis Delft

(Foto’s: Twitter, COC Zwolle, Wim, Eeftink)

