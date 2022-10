Slovenië opent burgerlijk huwelijk voor paren gelijk geslacht

on

In Slovenië kunnen paren van gelijk geslacht binnenkort trouwen. Daarmee is Slovenië het eerste Oost-Europese land dat het burgerlijk huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht.

Het Sloveense parlement legaliseerde ook de adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht. De wijziging van het familierecht werd met 48 stemmen voor en 29 tegen goedgekeurd.

De wijziging was nodig na een uitspraak van de hoogste rechtbank in juli. Het Grondwettelijk Hof oordeelde toen dat koppels van hetzelfde geslacht mogen trouwen en kinderen mogen adopteren.

Andere Oost-Europese hebben niets geregeld of hooguit een geregistreerd partnerschap. In buurland Hongarije staat er sinds vorig jaar zelfs een boete op het praten over homoseksualiteit in het bijzijn van minderjarigen.

(Bron: ANP, RTSLO; screenshot: RTSLO – parlement Slovenië)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws