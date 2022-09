Roze Golf 25-09: Sem Jansen vond zijn transitie doodeng

on

Zanger, gitarist en liedjesschrijver Sem Jansen werd geboren met de uiterlijke kenmerken van een meisje, maar voelde zich al snel een jongen.

Hij zag enorm op tegen zijn transitie. Hij zong in een band en was doodsbenauwd dat hij zijn zangstem zou verliezen.

Sem Jansen heeft over zijn transitie een album vol geschreven: ‘Uncle Sem’. De liedjes vertellen het verhaal van zijn transitie. Hij zingt onder meer ‘Goodbye’, een duet met zichzelf. Een deel nam hij op voor zijn transitie en een deel daarna.

In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met Sem, over zijn angst voor zijn transitie, over zijn jeugd en over hoe muziek een belangrijke rol in zijn leven ging spelen. Sem laat nieuw werk van zijn nieuwe album ‘Uncle Sem’ horen, dat in januari uitkomt.

Sem Jansen treedt woensdag 28 september op in Muziekcafé De Cactus in Hengelo. Volgende maand, op zaterdag 15 oktober is Sem Jansen samen met de Leif de Leeuw Band waarin hij speelt, te zien en te horen in Metropool, eveneens in Hengelo.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 25 september tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast .Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel