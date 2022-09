Vlaamse kerk komt met aanspreekpunt voor LHBTI-Plussers

on

De Rooms-Katholieke kardinaal Jozef de Kesel en de bisschoppen van Vlaanderen hebben een aanspreekpunt ‘Homoseksualiteit & Geloof’ opgericht en een voorbeeldliturgie voor de kerkelijke zegening van homostellen gepubliceerd.

Daarmee gaan ze lijnrecht in tegen het Vaticaan, dat het zegenen van homoseksuele relaties verbiedt.

‘Het is niet onze bedoeling om vooruit te lopen voor de wereldkerk. Onze bedoeling is te doen wat hier moet gebeuren’, zegt Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen tegen de VRT.

Respect

De Vlaamse bisschoppen schrijven zich ‘gesteund’ te voelen door wat paus Franciscus schreef in het document ‘De vreugde van de liefde over pastorale zorg’. Daarin stelt de paus dat elk mens, ongeacht zijn seksuele geaardheid, respectvol behandeld moet worden.

De bisschoppen schrijven dat het homostellen pijn doet als ze het gevoel krijgen er niet bij te horen, en dat ze met deze toenadering duidelijkheid en respect willen tonen. Daarnaast zeggen de geestelijken toe dat ze ‘hun pastorale betrokkenheid op homoseksuele personen en paren structureel willen verankeren.’

‘Veel homostellen hebben de Vlaamse Kerk gevraagd om een gebedsmoment, om God te vragen dat Hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen,’ schrijven de bisschoppen.

Verschil

Ze delen daarvoor een voorbeeldliturgie, maar geven ook aan dat het verschil met een ‘sacramenteel huwelijk’ duidelijk moet blijven, doelend op het traditionele huwelijk tussen man en vrouw.

De Vlaamse bisschoppen reizen eind november naar het Vaticaan voor hun geplande Ad Limina-bezoek, een soort functioneringsgesprek. Europese bisschoppen reizen om de vijf jaar naar Rome voor meerdere bezoeken aan verschillende onderdelen van het Vaticaan. Ook ontmoeten ze dan de paus.

‘Breuk’

Hoewel het Vaticaan niet gereageerd heeft op het bericht van de Vlaamse bisschoppen, is het nieuws wel opgemerkt in Italië. Zo spreekt de Italiaanse krant Corriere della Sera over een ‘breuk met het Vaticaan’.

Ook in andere landen speelt de vraag over een verandering in benadering van de Rooms-Katholieke Kerk al langer. Vorig jaar gaven Duitse bisschoppen aan niet blij te zijn met oproepen van Duitse priesters en medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk om het zegenen van homoseksuele relaties toe te staan.

‘Stap in de goede richting‘

Çavaria, de belangenorganisatie van Vlaamse en Brusselse van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, is tevreden met de beslissing van de Vlaamse kerk. ‘Het is fijn dat gelovigen uit de LGBTQ-gemeenschap erkend worden door de kerk. Er is echter nog steeds geen volledige gelijkwaardigheid tussen alle gelovigen. Het is dus een stap in de goede richting, maar het is voor ons nog niet goed genoeg’, zegt Eef Heylighen tegen de VRT.

(Bron: NOS, VRT; screenshot: VRT)

