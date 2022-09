Actie Amnesty voor ter dood veroordeelde LHBT-activisten

on

Amnesty International roept de autoriteiten in Iran op om de doodvonnissen van Zahra en Elham in te trekken en hen onmiddellijk vrij te laten. De oproep wordt kracht bij gezet met een online-petitie.

De 31-jarige Zahra Sedighi-Hamadani en de 24-jarige Elham Choubdar kregen de doodstraf vanwege hun seksuele geaardheid en omdat ze openlijk op durven te komen voor de rechten van LHBTI-Plussers.

De twee vrouwen zijn veroordeeld voor ‘het verspreiden van corruptie op aarde’ – een vage term waarmee ongewenst gedrag wordt aangeduid. Amnesty noemt dat ‘een absurde en verzonnen aanklacht’.

De Iraanse autoriteiten pakten Zahra in oktober vorig jaar op. Ze plaatste berichten op sociale media waarin ze zich uitspreekt voor LHBTI-Plus-rechten. Ook werkte ze mee aan een documentaire van de BBC over de behandeling van LHBTI-Plussers in de Koerdische regio van Irak.

