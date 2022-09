Tanzania waarschuwt: zet geen LHBTI-Plus berichten op internet

on

De Tanzaniaanse overheid waarschuwt mensen die op internet berichten en afbeeldingen verspreiden die ‘homoseksualiteit aanmoedigen.

Ook waarschuwt de overheid dat het actie zal ondernemen tegen de leiders van sociale-mediagroepen die LHBTI-Plus -berichten bevatten.

Minister van Communicatie Nape Nnauye kwam zondag met de waarschuwing tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van de Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA) in Dar es Salaam.

Nnauye zei dat sommige mensen tekenfilms gebruiken die populair zijn bij kinderen om homoseksualiteit te verspreiden. Hij zei dat de regering niemand zal tolereren die dergelijke acties tegen de Tanzaniaanse cultuur promoot.

‘Voordat we een onderzoek starten en de producenten van deze video’s arresteren, is het goed dat Tanzanianen deze dingen nu vermijden.’

Hij zei dat het de verantwoordelijkheid van iedereen is om kinderen te beschermen tegen ongepaste inhoud, vooral op sociale netwerken.

‘Dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, te beginnen met ouders, verzorgers en scholen, waar onze kinderen tijdens hun studie veel tijd doorbrengen.’

In 2018 lanceerde een van de topleiders van Tanzania, Paul Makonda, die dicht bij president John Magufuli stond, een groep om LHBTI-activiteiten te volgen en te bestrijden.

Homoseks is illegaal in Tanzania en homorelaties worden in veel Afrikaanse landen nog steeds als een zonde beschouwd. In sommige landen waaronder Tanzania, Burundi, Kenia en Oeganda zijn ze strafbaar.

(Bron: BBC; screenshot: Habari)

