Eerste Pride in Ede met infomarkt en regenboogviering

In Ede wordt van vrijdag 23 september tot en met zondag 25 september voor het eerst een Pride gehouden. Ede is sinds twee jaar een regenbooggemeente.

Er is een uitgebreid programma met cultuur, muziek, film, stand-up comedy, theater en een religieuze regenboogviering op zondag.

Ede Pride begint met een filmavond in de bioscoop van de stad met de films ‘Portrait de la Jeune Fille en Feu‘ en ‘Moonlight’.

Zaterdag is er een informatiemarkt waar ruim tien maatschappelijke organisaties waaronder de GGD en Transgendernetwerk Nijmegen. De informatiemarkt wordt gehouden op het Kerkplein waar ook diverse optredens zijn. In Astrant is zaterdagavond een groot feest.

Het complete programma is hier te vinden.

