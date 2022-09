Avond Lichtenvoorde voor mensen met verstandelijke beperking

on

Met ingang van deze maand krijgt ook Lichtenvoorde een avond voor LHBTI-Plussers met een verstandelijke beperking.

De maandelijkse avonden zijn een initiatief van Gonnie Spexgoor en Ienke Spoor.

De avonden worden onder de noemer Kei-Café gehouden in café ‘t Doktertje aan de Molendijk in Lichtenvoorde.

Donderdag 22 september is de eerste avond.

Gonnie en Ienke zoeken ook vrijwilligers die een handje willen helpen op de avonden.

Wie wil komen of vrijwilliger kan zich aanmelden op keicafé@ octwenteachterhoek.nl. Bellen kan ook: 06 30788441

In de Roze Golf van zondag 11 september een gesprek met Gonnie en Ienke over het Kei-Café.

COC Twente-Achterhoek heeft in Enschede al een dergelijk café onder de naam Café Mercury. In Almelo is het plan om in oktober te beginnen met een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met een verstandelijke beperking.

In Zwolle is er Café Oké.

