Oslo Pride alsnog gevierd met solidariteitsmars door de stad

In Oslo hebben zaterdag naar schatting 60.0000 mensen meegelopen in een solidariteitsmars door de stad. De mars was uitgesteld na de dodelijke schietpartij in juni dit jaar.

Een man schoot buiten bij een homobar twee mensen dood en verwondde twintig anderen. De schutter zit nog steeds vast op verdenking van moord, poging tot moord en terrorisme. Het motief van zijn daad is nog steeds niet duidelijk.

Het wegdek van de straat waar de pub aan ligt, is geschilderd in de kleuren van de regenboog.

De organisatoren benadrukten dat het mars niet bedoeld was als vervanging voor de originele Pride-parade, maar eerder als een blijk van solidariteit met de Noorse LBGT-gemeenschap.

‘Het is absoluut fantastisch’, zei Oslo Pride-woordvoerder Dan Bjoerke aan het Noorse persbureau NTB. ‘Er is een zee van mensen die iedereen zal laten zien dat liefde wint. We moeten diversiteit hebben, we moeten een samenleving hebben waarin mensen kunnen worden toegestaan ​​om zichzelf te zijn zonder angst.’

Premier Jonas Gahr Støre was een van de Noorse politici die meeliepen.

‘We gaan de straat weer op. Het is niet de Pride-parade die we voor juni hadden gepland, maar dit is een viering die belangrijk is voor mensen om deze belangrijke waarden te kunnen uiten’, aldus de premier tegen NTB.

Henning Martinsen maakte deze registraties:

(Bron: Avisa Oslo, ABC-News; foto’s: Twitter)

