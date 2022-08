LGBT Asylum Support: staatssecretaris u moet zich rot schamen

on

LGBT Asylum Support doet een dringende oproep aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid om wat te doen aan de positie van LHBTI-Plus-asielzoekers die buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten wachten.

De LHBTI-Plussers zijn er niet veilig te midden van alle andere asielzoekers, terwijl in het azc twee speciaal ingerichte LHBTI-units leeg staan.

In een videoboodschap, met naast zich een LHBTI-asielzoeker die buiten gezet is, richt voorzitter Sandro Kortekaas zich tot de verantwoordelijk staatssecretaris en nodigt hem uit om de situatie ter plekke te komen bekijken . Hij vraagt zich namelijk af of de staatssecretaris wel weet wat er speelt. ‘Dit zijn de meest kwetsbare asielzoekers en die zet u buiten de poort. U moet zich rot schamen. Dit is Nederland en wat hier gebeurt, is onacceptabel!’

LGBT Asylum Support roept iedereen op de video te delen en kondigt een protestbrief aan de leden van de Tweede Kamer aan.

(Bron en screenshot: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws