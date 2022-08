Emma verrast met regenboogzebrapad op Tholen: ‘hartstikke vet’

on

Op Tholen heeft een onbekende zaterdag een regenboogzebrapad geschilderd, pal voor het gemeentehuis. Een bestaand zebrapad werd overgeschilderd. Het is duidelijk voor wie want op de vluchtheuvel staat in oranje grote letters ‘for Emma’ geschreven.

Emma Smits(23) is bekend van het programma Au Pairs van BNNVARA. Ze ging als au pair aan de slag bij een gastgezin in Miami en werd verliefd op de Amerikaanse Bella. Op Instagram deed ze een verzoekje aan de gemeente om een regenboogzebrapad te schilderen.

‘Ik vind het harstikke vet. Het was eigenlijk bedoeld als grapje want je ziet die regenboogzebrapaden tegenwoordig bijna in elk dorp, dus waarom niet op Tholen? Die vraag plaatste ik op Instagram. Ik had niet verwacht dat er ook echt op werd gereageerd. Ik sta er een beetje versteld van, het is de eerste keer dat ik het nu in het echt zie en vind het bijzonder dat iemand dit speciaal voor mij heeft gedaan’, zegt Emma tegen Omroep Zeeland.

Ze weet niet wie de anonieme schilder van het regenboogzebrapad is. Op een oproep van haar op social media kwam geen reactie.

Weerstand

Emma denkt niet dat er een definitief regenboogzebrapad op Tholen komt. ‘Er zijn hier te veel kerken die er weerstand tegen bieden en dat begrijp ik ergens wel. Op dit pad kreeg ik ook verschillende reacties zowel positief als negatief en die zal je altijd houden. Het zou wel een mooi gebaar zijn van de gemeente dat ze homoseksualiteit accepteren. Dat gevoel heb ik hier namelijk niet.’

Voorbeeld

Emma denkt dat een regenboogzebrapad anderen kan helpen om uit de kast te komen. ‘Ik weet zeker dat nog veel jongeren hier in de gemeente Tholen in de kast zitten en dit niet durven te uiten doordat het te weinig wordt gestimuleerd vanuit de gemeente. Dat is jammer en ik denk dat zoiets misschien een kleine bijdrage kan zijn om het wel te doen. Ik heb het zonder die steun gedaan omdat ik verliefd werd op een vrouw aan de andere kant van de wereld, maar ik had het wel fijn gevonden als de regenboogvlag er altijd was. Daarnaast hoop ik dat ik een voorbeeld kan zijn, de nuchtere Emma die lesbisch is.’

Regenbuitje

De gemeente Tholen gaat geen regenboogzebrapad aanleggen: ‘We verwachten dat het na een regenbuitje snel verdwijnt. Anders moeten we even kijken met wat voor materiaal het is gedaan om te bepalen hoe verder.

(Bron een screenshot: Omroep Zeeland)

