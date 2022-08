Petitie roept minister op ‘COC-lessen te weren uit scholen’

on

Stichting Civitas Christiana roept de minister van Onderwijs op om lessen over seksuele diversiteit te weren uit scholen.

De campagne Gezin in Gevaar van de stichting is een petitie gestart die inmiddels zesduizend keer ondertekend is.

‘De homo lobbyclub COC ontwikkelt een lespakket dat zijn intreden moet doen op onze scholen. Kinderen vanaf zes jaar moeten al vergiftigd worden met hun ideologie’, aldus de tekst bij de petitie.

‘De COC-propaganda is een inbreuk op de onschuld van kinderen. Dit lespakket maakt kinderen doelbewust onzeker over hun geslacht en wekt de illusie dat zij homoseksueel of transgender zijn. Dit is gevaarlijk voor kinderen. Het is in strijd met Gods geboden.’

De stichting voerde vier jaar geleden actie tegen de reclamecampagne van Suitsupply, waar op posters zoenende mannen te zien ware. Via het Reformatorisch Dagbled werden toen 40.000 flyers tegen de posters verspreid.

‘Kledingfabrikant Suitsupply maakt reclame met zeer seksuele taferelen’, schreef de stichting op de website. ‘Eerst sadistische onderwerping van vrouwen, nu zoenende mannen in erotische pose. Deze zedeloze taferelen zijn overal op straat te zien, ook door kleine kinderen.’

