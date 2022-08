Zwolle Pride start met feestelijk moment bij Regenboog-bogen

on

In Zwolle is vrijdagmiddag de Pride van start gegaan met een feestelijke bijeenkomst bij de Regenboog-bogen aan de zuidkant van NS-Station.

Er waren korte toespraken van onder andere Dorrit de Jong, wethouder Diversiteit en Inclusiviteit van Zwolle (tweede van links), Gina Maria (rechts op de foto), drijvende kracht achter Zwolle Pride en Rianka Mensink (links op de foto), een van de studenten die de Regenboog-bogen bedacht, samen met vier andere studenten van de Vakschool voor Vormgeving Cibap.

De stationshal was voor de gelegenheid uitgelicht in de kleuren van de regenboog. ook een aantal informatieborden waren in regenboogkleuren. Het aantal was beperkt volgens een woordvoerder omdat de tekst door de gekleurde achtergrond niet voor iedereen goed leesbaar is.

Van gemeentewege werd een aantal ‘liefdeslotjes’ beschikbaar gesteld om aan de bogen te bevestigen.

Zwolle staat tot en met zondag in het teken van de Pride, met als hoogtepunten zaterdagmiddag een Pride Walk en zaterdagavond een groot feest op het Rodetorenplein.

In de Roze Golf van zondag 28 augustus een verslag van Zwolle Pride.

