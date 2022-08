Roze Golf 28-08: Zwolle in de kleuren van de regenboog

on

Zwolle staat dit weekeinde in het teken van de Pride. Zo is vrijdag worden de regenboog-bogen officieel onthuld en is er zaterdag een Pride Walk door de binnenstad.

Joy Veenman onderzocht hoe het staat met de aangiftebereidheid na anti-LHBTI-geweld. Die is laag. Ze komt met aanbevelingen om die aangiftebereidheid op te schroeven.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 28 augustus tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast .Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

