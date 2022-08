Kijktip: VPRO’s Tegenlicht over de rol van gender in topsport

on

Gender bestaat al lang niet meer uit een tweedeling tussen man en vrouw. Maar in de sportwereld zijn de categorieën nog wel bepalend en dus vallen er mensen buiten de boot.

Hoe kan de sport voor iedereen een plek vinden?

Er is veel onderzoek gaande naar inclusiviteit en gelijkheid in de sportwereld. Steeds meer sporters zetten zich in tegen ongelijkheid en discriminatie. Zo behalen campagnes voor gelijker salaris tussen mannelijke en vrouwelijke topsporters de eerste successen.

Maar er is nog een lange weg te gaan. Bij professionele atletiek- en hardloopwedstrijden worden in de vrouwencategorie nog altijd geslachtstesten gedaan en testosterongehaltes gemeten. Als een vrouw een natuurlijk hoger testosterongehalte heeft kan ze worden uitgesloten van wedstrijden. Het testosterongehalte zou teveel positieve invloed hebben op de sportprestaties.

Aangeboren uitschieters in testosterongehaltes, of andere lichamelijke eigenschappen die voordelen bieden in de topsport, komen veel vaker voor. Ook bij mannen. Geslachtstesten zijn in de mannensport echter nooit voorgekomen.

