Duitsland wil homoseksuele asielzoeker uitzetten naar Algerije

Een homoseksuele asielzoeker dreigt Duitsland te worden uitgezet naar Algerije. Hij was het land ontvlucht in 2019, omdat hij vreesde voor zijn leven. Hij was een publiek figuur vanwege zijn strijd voor LHBTI-Plus-rechten.

Zijn asielaanvraag werd in 2020 afgewezen. Het risico voor homoseksuelen in Algerije is niet zo groot, was de afweging van het Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF). Ook een vervolgaanvraag werd afgewezen, ondanks een golf van arrestaties van homoseksuelen in Algerije.

De asielzoeker stelde tegen die uitspraak een vordering in bij de bestuursrechter in Frankfurt. Die heeft de zaak verworpen. De bestuursrechter oordeelde dat er geen verandering kan worden vastgesteld in de omstandigheden voor homo’s in Algerije. ‘Daarom gaat de rechtbank er nog steeds vanuit dat er geen “reëel risico” is op vervolging van homoseksuele mannen in Algerije.’

Knud Wechterstein, coördinator voor LHBTI-Plus-vluchtelingen bij AIDS-Hilfe in Frankfurt noemt de samenleving in Algerije ‘homofoob’ en zegt dat ‘aanvallen met psychisch en fysiek geweld, waaronder moord’ niet ongewoon zijn. Bescherming zoeken bij de politie is geen optie, omdat het risico op arrestatie of opnieuw geconfronteerd worden met geweld groot is.

De juridische strijd wordt voortgezet. De asielzoeker uit Algerije spreekt inmiddels vloeiend Duits en volgt een opleiding tot elektricien.

(Bron: Hessenschau)

