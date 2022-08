‘Crisis in Ter Apel terwijl LHBTI-units al maanden leeg staan’

on

In Ter Apel blijven bedden in speciale LHBTI-units onbeslapen, terwijl er voor de poort LHBTI-Plus asielzoekers tevergeefs staan te wachten, sommigen al tien dagen.

Dat meldt LGBT Asylumn Support, die dagelijks meldingen krijgt ‘van inhumane situaties’ van LHBTI-Plus-asielzoekers en daarvan melding maakt bij het COA.

De stichting heeft het COA verzocht uitleg te geven hoe het kan dat kwetsbare LHBTI-Plus-asielzoekers buiten moeten wachten en er zich ook in andere azc’s schrijnende situaties voordoen, terwijl de LHBTI-unit al een maand leeg staat.

Het COA heeft LGBT Asylum Support geantwoord aan dat er geen instroombeleid is voor LHBTI-asielzoekers en dat LHBTI-units worden ingericht op het moment dat er behoefte is bij de bewoners die op de locatie verblijven.

Omgekeerde wereld

‘Het is de omgekeerde wereld. Het COA heeft ons geantwoord dagelijks hulp te bieden aan de meest kwetsbaren die zich aanmelden. Echter dagelijks melden we bij het COA dat de meest kwetsbaren zoals trans-asielzoekers geen hulp en daardoor geen toegang krijgen, terwijl in Ter Apel speciale LHBTI-units leeg staan. Er is een dringende behoefte en er staan kamers volledig leeg die niet gebruikt worden. Hoe is dit vanuit welk beleid mogelijk?’, vraagt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support zich af.

‘Want was er voorheen nog beleid dat als een LHBTI-asielzoeker zich meldde en durfde te melden dat hij/zij LHBTI’ers is, er dan in iedere geval een plek was in een LHBTI-unit. Nu stelt het COA dat er geen doelgroepenbeleid meer is.’

Kortekaas: ‘We hebben meldingen ontvangen dat gezinnen met kinderen door het COA met voorrang wel worden toegelaten wat begrijpelijk is, maar haaks staat op het instroombeleid. Het is echter onacceptabel dat LHBTI-asielzoekers die recht hebben op opvang, buiten het hek van Ter Apel onder inhumane omstandigheden moeten verblijven.’

Kwetsbare mensen

Stichting LGBT Asylum Support zegt de dagelijkse meldingen van incidenten en de vele verzoeken vanuit Ter Apel niet meer aan te kunnen.

Kortekaas: ‘Zo verblijft er nu al een paar dagen voor de poort in Ter Apel naar het aanmeldcentrum een Iraanse transvrouw die zich opnieuw moet melden, recht heeft op opvang maar geen toegang krijgt. Eerder is zij in haar azc verkracht en staat nu doodsangsten uit. Deze mensen kan je geen nacht alleen buiten laten slapen wat wel heeft plaatsgevonden. Om deze kwetsbare mensen gaat het.’

Kort geding

Omdat er structureel geen oplossing geboden wordt, wil de stichting zich voegen in het kort geding dat VluchtelingenWerk Nederland heeft aangespannen tegen het Rijk en het COA om een oplossing voor de opvangcrisis af te dwingen.

Kortekaas: ‘Los van een brief aan de premier waarvoor we onze complete achterban gevraagd hebben bij te dragen omdat de problemen zich niet enkel in Ter Apel voordoen, is het verschrikkelijk dat dit kan plaatsvinden over de hoofden van iedereen die op de vlucht is en op zoek is naar een veilige haven in Nederland. Dat blijkbaar via een kort geding een oplossing moet worden afgedwongen. Dan zijn we met elkaar ver weg als zorgzame maatschappij die geen aandacht meer heeft voor de meest kwetsbaren.’

(Bron: LGBT Asylum Support; screenshot NOS)

