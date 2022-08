on

Op zondag 28 augustus is het weer zover: dan wordt er weer het COC-ZondagMiddagSalon gehouden bij café Sam aan de Brink 64a in Deventer.

Het Salon is open van 16.00 tot 19.00 uur en de entree is gratis. Het Salon richt zich op de 50+ LHBTI-Plussers, maar een ieder die houdt van een gemoedelijke omgeving zonder harde muziek is van harte welkom.

Het café blijft ook na 19.00 uur geopend, dus wie dat wil kan gewoon nog wat langer blijven zitten.





Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel