Veertig jaar hiv: hoe een onbekend virus de stad in zijn greep hield

De eerste hiv-patiënt in Amsterdam, en daarmee ook de eerste patiënt in Nederland, overleed in 1982. In die tijd werd de wereld opgeschrikt door het hiv-virus en de daaraan verbonden ziekte AIDS.

Peter Reiss, Stefan Silvestri en Natasha Vieleers maakten de ziekte alle drie vanaf een andere kant mee. Peter was arts, Stefan is hiv-patiënt en Natasha verloor haar moeder.

Ondanks dat HIV in Nederland geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn, is het volgens Peter Reiss nog steeds van belang om mensen over dit onderwerp in te lichten: ‘Er zijn nog zo veel mensen in de wereld die er wel aan overlijden. Maar daarbij, de Monkeypox worden nu precies op dezelfde manier benaderd: homomannen. Maar ook daarbij moet men weten dat het niet enkel bij die groep kan voorkomen.’

Het ultieme doel? Een vaccin tegen hiv, maar dat laat nog lang op zich wachten volgens Reiss. ‘Wel heb ik goede hoop als je ziet wat er allemaal kan tegenwoordig.’

(Bron en screenshot: AT5)

