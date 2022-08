Asielzoekster Alena is na drie dagen gestopt met hongerstaking

on

De Russische asielzoekster Alena is gestopt met haar hongerstaking. Alena kampte al met een broze gezondheid en haar gezondheid ging hard achteruit sinds ze maandag haar actie startte.

Daarvoor protesteerde ze al een week op het terrein van het azc in Drachten (foto) waar ze verblijft tegen het uitblijven van een zogenoemd eerste gehoor en de discriminatie en bedreigingen in het azc waar zij en haar vriendin constant mee te maken krijgen.

Na een aantal indringende gesprekken met Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support besloot ze donderdag weer vast voedsel tot zich te nemen.

‘Wat ze wel heeft weten te bereiken is dat ze de aandacht heeft gehad van haar advocaat, die op zijn beurt weer contact heeft gehad met de IND. De IND is vervolgens met een datum gekomen voor een gehoor.’

Daarmee is er nog geen einde gekomen aan de wanhopige situatie waarin Alena en haar vriendin Celeste verkeren. De twee zitten nog steeds in een homovijandige omgeving en Alena heeft geen BSN-nummer waardoor ze niets anders kan en mag dan wachten.

In de Roze Golf van zondag 21 augustus een gesprek met Sandro Kortekaas over de actie die hij naar aanleiding van het protest van Alena gestart is.

(Bron: Roze Golf, LGBT Asylum Support; foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws