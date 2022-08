Almelo krijgt avond voor LHBTI-Plussers met een beperking

on

Almelo krijgt een maandelijkse soosavond voor LHBTI Plussers met een verstandelijke beperking. De avond komt er op initiatief van Tom.

Voor het opzetten van de soosavond is contact gezocht met COC Twente-Achterhoek, die een dergelijke avond in Enschede organiseert.

Volgens Tom is het nodig dat er ook in Almelo zo’n avond komt, omdat het niet voor iedereen mogelijk is om naar Enschede te reizen. Hij denkt dat er in Almelo belangstelling is voor zo’n maandelijkse avond.

‘Het is belangrijk om met elkaar gevoelens te kunnen delen en dat er een eigen plek is in de stad waar je terecht kunt.’

Tom heeft inmiddels een locatie gevonden, waar de avond gehouden kan worden; Hulp die helpt aan de Hofstraat 81 in Almelo biedt de LHBTI-Plussers onderdak. Hij wil de eerste avond houden op woensdag 12 oktober. De bedoeling is om elke tweede woensdagavond van de maand een soosavond te houden.

Een naam is er nog niet, maar voorlopig houdt Tom het op Café Oké Almelo. Aanmelden is niet nodig, maar kan wel via info.coccafeokealmelo@gmail.com.

Ook het financiële gedeelte is nog niet rond. De ruimte wordt weliswaar gratis ter beschikking gesteld, maar Tom wil graag de bezoekers een drankje en een hapje kunnen aanbieden. De vraag om een bijdrage van de gemeente staat nog open, ‘maar de avond gaat in elk geval door’, zegt de begeleider van Tom, Marcel in de Roze Golf van 14 augustus.

(Bron: Roze Golf)

