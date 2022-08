Huis Rotterdamse wethouder beklad met homofobe leuzen

on

Het huis van de Rotterdamse wethouder en locoburgemeester Robert Simons is beklad in de nacht van vrijdag op zaterdag met homofobe leuzen en scheldwoorden.

De leuzen zijn ondertekend met ‘RJK’, de afkorting van Rotterdam Jongeren Kern, de jongerenbeweging van de harde kern van Feyenoord-supporters.

Het is onduidelijk wat aanleiding was om het huis van Simons te bekladden. Voordat hij namens de gemeenteraad wethouder werd in het nieuwe college, was Simons de voorman van Leefbaar Rotterdam.

De wethouder is erg geschrokken en heeft aangifte gedaan, laat hij weten. ‘Bizar dat mensen je thuis opzoeken’, laat hij in een reactie weten. Meer wil hij er niet over zeggen, hij wacht het politieonderzoek af.

De politie laat zaterdag weten een onderzoek te zijn gestart. ‘Gezien de aard van deze teksten doet de politie onderzoek naar wie hiervoor verantwoordelijk is.’

Simons heeft vakantie, maar was thuis toen het gebeurde. De fractie van Leefbaar Rotterdam is ook erg geschrokken en noemt het een afschuwelijke actie. ‘Wij vinden intimidatie in iedere vorm volstrekt onacceptabel en hebben het volste vertrouwen in het politieonderzoek. Robert Simons en zijn gezin wensen we veel sterkte toe’, zegt de fractie op Twitter.

Het kantoor van COC Rotterdam en de sportschool van Roze Kameraden-oprichter Paul van Dorst werden eerder al beklad met homofobe teksten.

