Zaterdag is de Canal Parade in de grachten van Amsterdam

Zaterdag is de Canal Parade in Amsterdam. De botenparade door de grachten is het hoogtepunt van Pride Amsterdam. Er varen 81 boten mee. De parade start om 12:00 uur bij het Oosterdok.

De boten varen van het Oosterdok via de Nieuwe Herengracht, de Amstel en de Prinsengracht naar het Westerdok.

Op de boten varen veel verschillende soorten deelnemers, van kleine lokale LHBT stichtingen, landelijke LHBT belangen verenigingen, gay-horeca, roze netwerken van multinationals en banken, roze overheidsinstellingen, politieke partijen, ministeries tot (media) bedrijven die de emancipatie strijd van de LHBTI-Plussers ondersteunen.

Asielzoekers

Op de eerste boot van LGBT Asylum Support varen veertig afgewezen LHBTI-asielzoekers mee, van wie sommigen uiteindelijk na jarenlange procedures en met steun van LGBT Asylum Support alsnog een verblijfsstatus ontvingen.

Onder de opvarenden zijn een LHBTI-asielzoeker uit Irak die al veertien jaar in procedure is, waarbij hij telkens maar niet geloofd wordt door de IND. Hij kan volgens de IND niet genoeg inzicht kan geven over zijn gevoelens, terwijl iedereen in zijn omgeving weet dat hij homo is. Ook vaart een afgewezen LHBTI-asielzoeker uit Sierra Leone mee, die al twee jaar tevergeefs ‘wacht’, om uitgezet te kunnen worden na een asielprocedure van twaalf jaar. Hij zit in de opvang in Ter Apel die door hem omschreven wordt als een gevangenis zonder tralies.

Boek

Alle opvarenden van de boot van LGBT Asylum Support staan ook in het boek ‘Niet Gay Genoeg’ met foto’s van Mona van den Berg, dat deze week verschijnt.

De boot van LGBT Asylum Support is op het laatste moment toegevoegd, nadat na een conflict met de UNHCR de asielzoekers niet mee zouden kunnen varen.

Televisie

De Canal Parade wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 1 vanaf 12:30 uur.

Zondag in de Roze Golf een sfeerverslag.

(Bron: Roze Golf, LGBT Asylum Support; foto: Canal Parade 2019)

