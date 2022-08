President Oekraïne wil geregistreerd partnerschap invoeren

on

De Oekraïense president Zelensky steunt geregistreerde partnerschappen voor paren van gelijk geslacht. Dat heeft hij laten weten in antwoord op de petitie die pleit voor het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Dat is volgens Zelensky niet mogelijk. Daar is een grondwetswijziging voor nodig en dat kan niet in oorlogstijd

Meer dan 28.000 mensen ondertekenden een petitie die Zelensky aanspoorde om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. De oorlog maakt zo’n wijziging nodig volgens de petitie, omdat dat de partner van een overleden soldaat niet dezelfde rechten of voordelen heeft als een heterostel.

‘Op dit moment kan elke dag de laatste zijn’, aldus de petitie. ‘Laat mensen van hetzelfde geslacht de kans krijgen om een ​​gezin te stichten en een officieel document te hebben om dat te bewijzen.’

In reactie op de petitie zei Zelensky, die de verdediging van Oekraïne tegen Rusland heeft opgevat als een strijd voor democratie en westerse waarden, dat ‘in de moderne wereld het niveau van democratie in een samenleving onder andere wordt gemeten door het beleid van de staat gericht op het waarborgen van gelijke rechten voor alle burgers.’

Hij suggereerde de mogelijkheid van burgerlijke partnerschappen, waarvoor Oekraïne al ‘opties heeft uitgewerkt’, omdat het land graag wil toetreden tot de Europese Unie.

Zelensky zei dat hij de premier had gevraagd de zaak te onderzoeken en hem verslag uit te brengen met zijn bevindingen.

(Bron: The Washington Post; screenshot: France 24)

