Opgroeien in een regenbooggezin en een stel met kinderwens

on

Beste vrienden zijn, allebei homoseksueel en ook een kinderwens hebben. De vader en moeder van Eva (17) besloten daarom om samen een kind te krijgen.

‘Het is lastig om als homo kinderen te krijgen, dus ze kozen om dat samen te doen. Toen was ik er!’, lacht ze.

En haar gezinssituatie levert soms best wel eens verwarrende situaties op. al wanneer ze alleen met haar beide moeders op pad is. ‘Mensen denken dan dat ze mijn oma en mijn moeder zijn’, vertelt ze. Is het hele gezin samen, dan komt daar nog een schepje bovenop. ‘Ik denk dat mensen dan echt kortsluiting krijgen’, zegt ze.

Jan-Willen en Coen hadden een kinderwens. Ze besloten te gaan voor kinderen die pleegouders nodig hadden.

Prideweek bij Omroep Brabant

Hoe fijn is het om helemaal jezelf te kunnen zijn en geaccepteerd te worden zoals je bent? Dat wil toch iedereen? Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Van 1 t/m 5 augustus vindt de Prideweek bij Omroep Brabant plaats.

Zie ook:

Acceptatie van LHBTI-Plussers in Brabant scoort een zesje

Scheidsrechter Sjoerd doet alsof hij hetero is

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder