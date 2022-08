Lichten met paren van gelijk geslacht in München mogen blijven

on

Een man in München die naar de rechtbank stapte om de verkeerslichten met pictogrammen van paren van gelijk geslacht te laten verwijderen, is niet-ontvankelijk verklaard.

De Beierse Administratieve Rechtbank (VGH) zag de rechten van de eiser niet geschonden.

Voetgangersverkeerslichten met pictogrammen van homo- en lesbische stellen werden in München geïntroduceerd ter gelegenheid van Christopher Street Day in 2015. In 2019 kwamen ze op zes kruisingen te staan in de wijken Glockenbach en Gärtnerplatz.

Een inwoner van de stad diende een klacht in bij de administratieve rechtbank. Die verwierp de rechtszaak. Ook in beroep hield de klacht geen stand. De klager kon niet stellen dat zijn rechten waren geschonden.

‘Ik ben erg blij met de definitieve afwijzing van de rechtszaak. München is kosmopolitisch, divers en tolerant – dat is precies waar de stoplichtparen voor staan’, aldus burgemeester Dieter Reiter (SPD).

De verkeerslichten met paren van gelijk geslacht werden voor het eerst geplaatst in Wenen in 2015 ter gelegenheid van onder meer het Eurovisie Songfestival. Diverse steden, waaronder München, volgenden het voorbeeld.

(Bron: RND

