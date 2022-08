Belgen steken Franse grens over voor apenpokkenvaccin

on

In het noorden van Frankrijk laten Belgen zich vaccineren tegen het apenpokkenvirus. Alleen al in Lille zijn de laatste anderhalve week halve week enkele tientallen Belgen gevaccineerd.

Het is in Frankrijk eenvoudiger om een vaccin te krijgen dan in België. Bovendien zijn er in Frankrijk meer vaccins beschikbaar en een grotere groep komt voor vaccinatie in aanmerking .

‘In Frankrijk raadt de Hoge Gezondheidsraad een preventieve vaccinatie aan voor mensen die een hoog risico lopen om met het apenpokkenvirus besmet te raken’, zegt Karima Chouia van het vaccinatiecentrum in Lille tegen de VRT.

Geen soa

‘We richten ons op mannen die seks hebben met andere mannen, transgenders met verschillende seksuele partners en sekswerkers. De apenpokken zijn trouwens geen seksueel overdraagbare ziekte, dus we willen die groep niet stigmatiseren. Dat is gewoon de meest kwetsbare, en dus ook onze prioritaire doelgroep.’

In België komt er een beperktere groep in aanmerking om zich preventief te laten vaccineren.

‘Voor ons is dat geen probleem’, zegt Chaoui over de Belgen die naar haar vaccinatiecentrum komen. ‘Wij liggen aan de grens met België en we hebben de mogelijkheid om hen te ontvangen, dus onze Belgische buren kunnen zeker komen.’

Vaccinatietoerisme

Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid, zegt dat het begrip heeft voor de overstekende Belgen. ‘We moedigen het vaccintoerisme niet aan, maar begrijpen het wel’, zegt Boris Cruyssaert. ‘Het illustreert net dat de behoefte naar vaccins heel groot is, en dat homomannen zichzelf én hun omgeving willen beschermen.’

België heeft tot oktober de beschikking over 3.040 doses van het vaccin tegen de apenpokken. Pas in het najaar worden 30.000 extra dosissen verwacht.

Nederland

In Nederland worden in eerste instantie 32.000 mensen gevaccineerd. Er zijn 70.000 vaccins beschikbaar, maar ter preventie zijn twee prikken per persoon nodig.

De GGD’s in Amsterdam en Haaglanden zijn vorige week begonnen met vaccineren; GGD IJsselland deze week. Iedereen die daarvoor uitgenodigd wordt, kan zich laten vaccineren.

In Nederland is bij 925 mensen apenpokken vastgesteld (stand per 1 augustus).

(Bron: VRT, NOS, RIVM)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws