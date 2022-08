Acceptatie van LHBTI-Plussers in Brabant scoort een zesje

on

Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat de acceptatie van LHBTI-Plussers volgens Brabanders een magere zes scoort. De helft van de Brabanders uit de LHBTI-Plus-gemeenschap voelt zich weleens onveilig.

Zichtbaarheid en het gesprek aangaan is nog steeds nodig. Ilse (links op de foto) en Loes onderzoeken hoe het is om LHBTI-Plus in Brabant te zijn. Ze ontmoeten Brabanders uit de gemeenschap die, vaak erg openhartig, hun verhaal vertellen. En dat gaat niet altijd over rozengeur en maneschijn.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder