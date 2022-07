on

Pride negendaagse in Amsterdam van start met Pride Walk. Negen dagen is er in Amsterdam van alles te beleven op LHBTI-gebied.

Het thema dit jaar is My Gender, My Pride.

Zaterdag is de aftrap met de Pride Walk, die om 12:00 uur vertrekt vanaf De Dam en eindigt in het Vondelpark. De manifestatie op De Dam begint om 11:00 uur.

Ander hoogtepunt is de botenparade door de grachten, zaterdag 6 augustus.

Kijk hier voor alle activiteiten die de komende negen dagen gehouden worden in Amsterdam.

(Foto: Pride Walk 2018 – gemeente Amsterdam)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda