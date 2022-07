Campagne België tegen apenpokkenvirus in homosekshoreca

on

In Belgie is een preventiecampagne gestart tegen het apenpokkenvirus. In met name homosekshoreca worden affiches verspreid met een afbeelding van twee augurken met daarnaast’+38 graden’.

De afbeelding komt van een Portugese preventieorganisatie. ‘Het beeld verwijst met een knipoog naar mannelijke geslachtsdelen waar allerlei blaasjes opstaan’, zegt Boris Cruyssaert van Sensoa in het radioprogramma ‘De wereld vandaag’van de VRT. Het andere symptoom van een besmetting met het apenpokkenvirus is koorts.

Sensoa voert voorlopig alleen campagne in de homosekshoreca. ‘Het is zo dat de apenpokkenepidemie zich vooral voordoet bij homomannen met vaak wisselende seksuele contacten. We willen die mensen bereiken met de campagne. Vorige week zijn we begonnen met het verspreiden van affiches en kleine kaartjes, zowel in het Nederlands en het Engels. Die worden verspreid in homosekshoreca. Dat zijn horecazaken of sauna’s waar homomannen seks kunnen hebben.’

Mocht de apenpokkenepidemie zich uitbreiden, dan gaat Sensoa de communicatiestrategie aanpassen.

Luister hier naar een gesprek met Boris Cruyssaert van Sensoa van VRT Radio:

(Bron: VRT; afbeelding VRT, Twitter)

