Het verhaal achter de Niek Engelschman-brug in Amsterdam

Brug 106, die vanuit de binnenstad naar het Homomonument leidt, is vernoemd naar een bijzondere man. Een verzetsstrijder, toneelspeler en voorvechter voor homorechten. Zijn naam was Nico ‘Niek’ Engelschman.

Niek was ervan overtuigd dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen dezelfde rechten en plichten hadden als alle andere burgers. Hij was betrokken oprichting van het COC onder zijn pseudoniem Bob Angelo.

Als postuum eerbetoon stelde het COC in 1991, drie jaar na zijn overlijden, de Bob Angelo-penning in. Datzelfde jaar werd in Nijmegen een laan naar hem vernoemd, in Leiden een straat, en in Den Haag een park en een straat. De gemeente Amsterdam vernoemde de brug bij het homomonument bij de Westerkerk naar hem. Een bijzondere brug voor een bijzondere man.

Lees hier het hele verhaal over de naamgever van Brug 106.

(Bron en foto: gemeente Amsterdam)

