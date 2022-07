Eurogames 2022 gaan woensdag in Nijmegen van start

on

Woensdag starten de Eurogames 2022 in Nijmegen. Zo’n 2.500 sporters komen naar Nijmegen om de strijd aan te gaan.

Dit jaar is de negentiende editie van het spelen, dat elk jaar op initiatief van de European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) in een andere stad wordt gehouden. Het doel is om sporten toegankelijker te maken voor verschillende groepen en om de diversiteit binnen sportverenigingen te bevorderen.

In totaal wordt er gestreden in 19 takken van sport, zoals voetbal, tennis en zwemmen, maar ook ballroom-dancing, bridge en schaken. De wedstrijden worden op diverse locaties in de stad gehouden.

Woensdagavond is de openingsceremonie op de Waalkade in Nijmegen met muziek van onder meer Son Mieux en Ellen ten Damme. De slotceremonie van de Eurogames is zaterdagavond, eveneens op de Waalkade.

