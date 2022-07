Te kritische LGBT Asylum Support niet welkom op Pride-boot

on

LGBT Asylum Support, de stichting die zich inzet voor LHBTI-Plus-asielzoekers, is niet welkom op de boot van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Dat meldt LGBT-Asylum Support.

Reden was de kritiek van LGBT Asylum Support op UNHCR om het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) als zakelijk partner op de boot uit te nodigen. De uitnodiging was tegen de gemaakte afspraken in en riep weerstand op bij de LHBTI-asielzoekers die LGBT Asylum Support bijstaat.

Ook zouden de plaatsten aan boord voor COA-mederwerkers ten koste gaan van plaatsen voor LHBTI-asielzoekers.

UNHCR liet LGBT Asylum Support weten zelf te willen bepalen wie er aan boord komt: ‘Als de organisatie die de hele boot bekostigt, mag UNHCR hopen dat we ook kunnen bepalen wie er meevaart en dat wij ons doel, de verbinding en constructief samenwerken, ook vorm mogen en kunnen geven.’

Boek

LGBT Asylum Support trok aan de bel bij Pride Amsterdam en die besloot een extra boot te regelen voor de Canal Parade op zaterdag 6 augustus .

Kortekaas: ‘We zijn superblij ook omdat we een belofte hadden gedaan aan een deel van onze achterban. Alle afgewezen LHBTI-asielzoekers uit het boek “#NietGayGenoeg De naakte waarheid – The naked truth”, dat tijdens de Pride verschijnt, zouden namelijk op de boot als een varend protest figureren. Dat dit nu alsnog kan, is een wonder en voor hun enorm belangrijk om te kunnen ervaren meer dan welkom te zijn. Belangrijker nog: behalve dat het een trots feest gaat worden moet de Pride een varend protest zijn. En als boot Nul, zijn we dat protest!’

2020

Dat LGBT-Asylum Support zou meevaren op de boot van UNHCR werd in februari 2020 afgesproken. De Canal Parade werd vervolgens twee jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: vluchtelingenboot screenshot AT5 2015)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws