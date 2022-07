Omroep KRO-NCRV verlicht drie kerken in regenboogkleuren

on

Drie kerken in Nederland doen mee aan de actie ‘Liefde is voor iedereen’ van KRO-NCRV. Vanuit de Westerkerk in Amsterdam (foto), de protestantse Domkerk in Utrecht en de katholieke Dominicanenkerk in Zwolle worden diverse programma’s uitgezonden.

Tijdens die uitzendingen is het interieur van de kerken verlicht in de kleuren van de regenboog.

Met het initiatief #liefdeisvooriedereen wil KRO-NCRV laten zien dat liefde voor iedereen is, ongeacht welke seksuele voorkeur je hebt. Directievoorzitter Peter Kuipers: ‘Wij geloven in solidariteit en een samenleving waarin plek is voor iedereen en vinden dat we in ons land liever kunnen zijn voor elkaar.’

‘Wij vinden dat iedereen verliefd moet kunnen worden op wie je wil en dat je mag zijn wie je wilt zijn. Op veel plekken in ons land gaat dat prima, maar er zijn ook plekken waar dit beter kan én moet.’

‘Zoals op het voetbalveld, wat we eerder dit jaar hebben laten zien met ons programma De roze supporters en de actie #spreekjeuit tegen homofobe spreekkoren. Of nu met deze in regenboogkleuren verlichte kerken, want we beseffen dat religie en acceptatie soms een ingewikkelde combinatie is. Ik ben trots op de deelnemende kerken die deze dialoog aan willen gaan.’

Programma’s

Vanuit de verschillende kerken komen live uitzendingen van de KRO-NCRV programma’s Spraakmakers (NPO Radio 1), De Wild in de middag (NPO Radio 2), De ochtend van 4 (NPO Radio 4) en Volgspot (NPO Radio 5).

Verder is er speciale tv-spot op de drie NPO-zenders, een social media-campagne en een KRO-NCRV boot die meevaart bij de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam.

Daarnaast is er specifieke programmering rondom het thema LHBTI-Plus-acceptatie, waaronder een special van Hij is een zij over het transgenderhotel, een special van Puberruil, een special van BinnensteBuiten en van Zin in morgen.

(Bron: KRO-NCRV; foto Westerkerk Amsterdam 2021 – Ben Houdijk)

